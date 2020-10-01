بالفيديو.. العثور على امرأة وسط البحر بكولومبيا بعد عامين من اختفائها

المصدر: ترجمة مروة سليم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر عثور صياد على امرأة طافية فوق المياه وسط البحر قبالة سواحل كولومبيا، وذلك بعد عامين من اختفائها، قرب سواحل مدينة بويرتو كولومبيا في أتلانتيكو. وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا سن" البريطانية.

ووثق الصياد هذه اللحظة بمقطع فيديو يرصد ظهور المرأة حتى خروجها من البحر سالمة.

وعثر الصياد على أنجليكا جيتان 46 عاما ، فاقدة للوعي، كما كانت تعاني من انخفاض حرارة الجسم.

وكانت أسرة جيتان قد أبلغت عن فقدان الإتصال بها منذ عامين، ولم ترد أي معلومات حول مكان وجودها، حتى جرى العثور عليها على بعد 1.2 ميل من بلدة بويرتو كولومبيا على الجانب الأطلسي من البلاد يوم السبت الماضي.

وكان الصياد رولاندو فيسبال أول شخص يلمح المرأة تطفو فوق البحر في حالة ضعف شديدة، مع وجود علامات انخفاض درجة حرارة جسمها، بعدما قضت ساعات طويلة في المياه.

ويُظهر الفيديو اللحظة التي يقترب فيها الصياد من المرأة العائمة التي لا تستجيب تقريبا لنداءاتهما باللغتين الإسبانية والإنجليزية، وبعد وهلة، اقتربا منها وحملها فيسبال إلى القارب.

وقال الصياد إنه اعتقد في بادئ الأمر أنها قطعة خشبية تطفو في البحر حتى رفعت جيتان يديها لاستدعاء المساعدة.

وكانت أول كلمة تفوهت بها السيدة بعد أن تم إنقاذها كانت "لقد ولدت من جديد ، الله لا يريدني أن أموت".

وتم نقلها إلى الشاطئ حيث اعتنى بها السكان المحليون قبل نقلها إلى المستشفى.

ثم تم لم شمل أنجليكا جيتان مع عائلتها حيث بدأ المحققون في البحث عن المكان الذي كانت تختفي فيه قبل عامين.

لكنها عندما تمكنت أخيرا من التحدث ، كشفت قصتها عن الفرار من منزلها بعد 20 عاما من العنف على يد زوجها ، الذي قالت إنه حاول قتلها، بعد أن عاشت في ظروف قاسية كانت قد قررت على اثرها الانتحار في البجر.