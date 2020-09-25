وفاة امريكي بعد تناوله حلوى العرقسوس يومياً لبضعة أسابيع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي عامل بناء أمريكي، تأثرا بتناوله كيس ونصف من حلوى العرقسوس، يوميا لبضعة أسابيع، ما تسبب في توقف قلبه.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، أن الرجل الذي يبلغ من العمر 54 عاما، انهار فجأة أثناء تناول الغداء في مطعم للوجبات السريعة ليتم نقله على الفور لمستشفى ماساتشوستس العام.

وبالفحص، وجد الأطباء أنه يعاني من نقص خطير في البوتاسيوم، ما سبب له مشاكل خطيرة في القلب.

وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي له ليفيق ويخبر الأطباء أنه تناول كيسا ونصفا من الحلوى يوميا لعدة أسابيع.

وفي اليوم التالي توفي الرجل.

وقال الدكتور نيل بوتالا، طبيب القلب في مستشفى ماساتشوستس العام: «إن تناول كمية صغيرة من العرقسوس يمكن أن يزيد من ضغط الدم قليلاً».

وأشار بوتالا إلى أن المشكلة تكمن في حمض الجلسريزيك الموجود في العرقسوس حيث إنه يمكن أن يسبب انخفاضاً خطيراً في البوتاسيوم واختلالاً في المعادن الأخرى.

وحذرت هيئة الغذاء والدواء الأميركية من أن تناول كمية قليلة من العرقسوس يومياً لمدة أسبوعين يمكن أن يسبب مشكلة في ضربات القلب، خاصة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاماً.