أردنية تطلب الطلاق من زوجها بسبب اسم توأمها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

طلبت سيدة أردنية، الطلاق من زوجها بسبب إصراره على تسمية مولوديهما التوأم على اسم شخصيات مسلسل للأطفال يدعى "عدنان ولينا".

واندلع الشجار بين السيدة وزوجها بسبب رغبة الزوج بتسمية أولاده عبسي ونامق؛ فيما علق البعض على الواقعة المثيرة للجدل باقتراح تسمية التوأم بعدنان وعبسي بدلا من عبسي ونامق.

انتقد معظم المستخدمين قرار الزوج كما أيد بعضهم قرار الزوجة بالطلاق. وقال أحدهم، من غير المعقول أن تتحمل الزوجة مشقة الحمل لمدة تسعة أشهر ومن بعدها يتم إجبارها على الاقتناع بفكرة إطلاق أسماء كرتونية على الأطفال. وعلق آخر، أن الأب هذا لا يزال طفلاً لم يبلغ الحلم وأكيد الموضوع مزح. واقترح مستخدم آخر، تسمية التوأم بعدنان وعبسي بدلاً من عبسي ونامق.

ومن الجدير بالذكر، أن مسلسل الأطفال "عدنان ولينا" هو مسلسل ياباني اسمه الحقيقي "ميراي شونِن كونان" (فتى المستقبل كونان) من إنتاج شركة "نيبون أنيميشن" والذي عرض على الشاشات في ثمانينيات القرن الماضي، واستمر عرض حلقاته المكونة من 26 حلقة لمرات عدة عبر الكثير من القنوات العربية.