طرق للتغلب على الإصابة بنوبة هلع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تسبب جائحة كورونافيروس في حالة من عدم اليقين لكثير من الناس وربما أثار لدى البعض مشاعر القلق.

أكد بعض الخبراء إنه لو أصيب الإنسان بدرجة معينة من القلق بشأن الوضع الحالي أمر طبيعي، حيث يواجه الكثير من الناس صعوبات مالية ، بينما فقد آخرون أحبائهم، حيث عانى الكثير من الناس من مشاعر القلق بسبب الوباء العالمي,

وقالت الدكتورة جين كوبر ، محاضرة في علم النفس الإرشادي في جامعة جلاسكو كاليدونيان ، إن الوباء العالمي شهد ارتفاعا في التهديد والخطر في العالم الخارجي، ونتيجة لذلك ، تم تشغيل نظام الإنذار لدينا أكثر من أي وقت مضى.

"نادرًا ما تتاح لنا الفرصة للشعور بالأمان التام ، حتى في منازلنا يتم تذكيرنا باستمرار بالتهديد الخارجي من خلال الأخبار ، والقيود المفروضة على التواصل الاجتماعي والإغلاق المحلي.

"في حين أن بعض القلق أمر طبيعي ومفيد ، إلا أنه يمكن أن يصبح صعوبة خطيرة بالنسبة للبعض ، حيث يستحوذ على كل جانب من جوانب الحياة اليومية."

وأوضخت الدكتورة أنه في هذه الحالات يخبرنا دماغنا أن كل شيء خطير، ما يجعل حتى المهام الأكثر طبيعية ، مثل الذهاب إلى السوبر ماركت ، أو حتى مغادرة المنزل ، تبدو مستحيلة.

وأشارت الدكتورة جين إنه خلال نوبة الهلع من المحتمل أن تلاحظ بعض الأحاسيس الجسدية الشائعة.

وتتضمن هذه الأعراض تسارع ضربات القلب أو خفقانها أو الشعور بالغثيان أو اضطراب المعدة أو التعرق أو الشعور بالحرارة أو الاهتزاز أو فرط التنفس أو الشعور بالدوار.

وقالت الدكتورة جين إنك قد تشعر بألم في المعدة إذا كنت تعاني من نوبة قلق، "مثل التفكير في أنك ستموت ، وأن شيئا فظيعا سيحدث ، وقد تغمى عليك أو تفقد السيطرة ، أو أنك تصاب بالجنون أو أنك لا تستطيع التعامل مع الوضع الحالي.

مضيفة أنه "قد يتغير سلوك البعض نتيجة لذلك ، مثل تجنب أماكن معينة ، والجري إلى الحمام ، والهرب بعيدًا للوصول إلى بر الأمان ، والغضب".

وقالت الدكتورة جين إنه إذا استحوذ القلق على زمام الأمور ، فإن هناك طرقا لتجاوز هذا الأمر وشاركتها خمس طرق للتغلب على نوبة القلق.

1. تنفس

قالت الدكتورة جين إنه من المهم أن تتحكم في تنفسك إذا كنت تعاني من نوبة هلع أو تشعر بنوبة قادر "تنفس ببطء من أنفك وعد لأربعة ، وأخرج من فمك وعد لأربعة. افعل هذا عدة مرات".

2. البحث عن المشتتات

عندما تتسلل مشاعر القلق ، فمن السهل السماح لها بالسيطرة على كل أفكارك، واوضحت الدكتورة جين إن الأداة الجيدة هي محاولة احتلال نفسك.

"عد للخلف من 3000 في ستة. اسحب صفحة ويب وعدّ كل" Ts "على الصفحة.

"ركز على صورة أو لوحة وعد الألوان أو الأشكال. من المهم أن تشتت انتباه عقلك حقًا".

3. طمأن نفسك

إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من نوبات القلق ، فأنت تعلم أنها عابرة ويمكن السيطرة عليها - قال الدكتور جين إنه من المهم أن تذكر نفسك بهذا.

"غالبا ما نثق في أفكارنا فقط ، لكن تذكر ، أثناء نوبة الهلع ، نسيء تفسير العالم على أنه خطر.

"تحدث إلى نفسك. أخبر نفسك أنك بأمان وستكون بخير."

4. التكيف

"اربط نفسك في هنا والآن. ما هو التاريخ والوقت؟ ما الذي تلاحظه حولك؟ ما الذي يمكنك سماعه وشم شمه ولمسه ورؤيته؟"

5. تهدئة نفسك

قال الدكتور جين إن قضاء دقيقة للاسترخاء سيساعد في تهدئة أفكارك المقلقة.

"استمع إلى بعض الموسيقى ، أو تمتص حلوى ، أو احمل رائحة لطيفة على منديل ، أو احتفظ بشيء معك يمكنك تركيز كل انتباهك عليه.