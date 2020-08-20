سعال مفاجئ يكشف ملابسات جريمة قتل في سورية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجح رجال الشرطة السورية في كشف ملابسات قتل زوج وسرقته على يد زوجته وعشيقها.

وبحسب موقع وزارة الداخلية السورية، تم ابلاغ الشرطة في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية بدخول مواطن إلى المستشفي ، وهو بحالة حرجة جدا، ومصاب بعدد كبير من الطعنات، وكان يردد اسم الشخص الذي طعنه قبيل دخوله في غيبوبة ليفارق الحياة بعد ساعات.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه وخلال التحقيقات اعترف بارتكابه جريمته عقب التخطيط لقتله وسرقته بالاشتراك مع زوجته التي تربطه بها "علاقة غرامية" منذ عدة أشهر.

وحضر الجاني إلى المنزل لتخفيه الزوجة وتتفق معه على أنها ستعطيه إشارة ليقوم بقتل زوجها، وكانت الإشارة هي السعال عقب التأكد من نومه.

و قبل الوقت المحدد، قامت الزوجة بالسعال بشكل غير مقصود ما اعتبره القاتل إشارة البدء ليقاومه الزوج وتنشب بينهما مشاجرة.

وأقدم الجاني على توجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسد الضحية حتى سقط وفقد الوعي فظن القاتل أنه توفي.

