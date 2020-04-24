مواطنون ومقيمون يعبرون عن فرحتهم برسالة محمد بن زايد لهم: "هكذا نبدأ أول نهار لرمضان في الإمارات"

المصدر: ديما منصور - دبي

عبر مواطنون ومقيمون في دولة الإمارات العربية، عن فرحتهم بالرسالة التي وصلتهم على هواتفهم، صباح اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهنئا إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.



وشارك مئات المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الرسالة النصية التي وصلتهم شاكرين من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وأشاروا إلى أن هذه الرسالة كانت أجمل بداية في أول صباح من الشهر الفضيل.



كما أرفق العديد من المتابعين الرسالة بتعليقات تعبر عن مدى فرحتهم بهذه برسالة سموه، موضحين أنها كانت مفاجأة حقيقية بالنسبة لهم، فقال أحدهم: "ما أجملها من مفاجأة في أول أيام رمضان.. أن تصحى على رسالة تهنئة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.. كم هي عظيمة الإمارات بقادتها.. دام عزك يالإمارات".



من جانبهم قال العديد من المتابعين إن هذه المعايدة كانت أجمل وأهم معايدة وصلتهم بمناسبة قدوم شهر رمضان، فقالت إحدى المتابعات: "الله يحفظ شيوخنا قد ما يحاولون يسعدونا.. هذه أكتر رسالة أفرحت قلبي وأجمل رسالة وصلتني وأعدت قراءتها حرفا فرفا عشرات المرات".

وكانت جملة "هكذا نبدأ أول نهار لرمضان في الإمارات" والتي أرفقت برسالة سموه، من أكثر الجمل التي تم تداولها بين المتابعين على صفحاتهم الشخصية.



وبدورهم هنأ متابعون أصحاب السمو شيوخ الإمارات بمناسبة رمضان، فقال أحدهم: " كل عام و أنتم بخير أصحاب السمو بمناسبة الشهر الفضيل؛ واللهم ادم علينا نعمة الأمن و الأمان و اجعل هذا البلد آمنا و سائر بلاد المسلمين.. اللهم وفق قادتنا ويسر لهم امورهم وسدد خطاهم.. شكراً محمد بن زايد".



وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قد فاجأ صباح اليوم المواطنين والمقيمين في الدولة، اليوم برسالة نصية للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فقال لهم فيها: "وقال سموه في الرسالة يطيب لي أن أنقل إليكم تحيات أخي الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله.. وأهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الذي يرتبط بشعائر دينية وعادات اجتماعية عزيزة على نفوسنا."