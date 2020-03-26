أب صيني يبني حضّانة محمولة لحماية طفله الرضيع من فيروس كورونا

المصدر: شنغهاي - رويترز

قام أب، في مدينة شنغهاي الصينية، ببناء حضّانة محمولة لطفله الرضيع، الذي يبلغ من العمر شهرين، مزودة بنظام لتنقية الهواء، لحمايته من تفشي فيروس كورونا.

وأعاد كاو جونجي (30 عاماً) تصميم صندوق لحمل القطط، ليصنع منه حضّانة مغلقة تحتوي على جهاز لمراقبة جودة الهواء، ويعرض تركيز ثاني أوكسيد الكربون بالداخل.

وقال كاو، لـ"رويترز" أمس: "بسبب الوباء، أمضيت شهراً وأنا أصنع هذه الحضَّانة الآمنة لطفلي.. يمكنها أن توفر بيئة آمنة ومريحة للطفل".

وقالت زوجة كاو، فانغ لولو، إنها لم تكن متأكدة، في بادئ الأمر، من مدى راحة الطفل داخل الحضانة.

وأضافت "أعتقد أن الحضّانة التي صنعها آمنة للغاية. جربناها مرات عدة لذا أشعر بالراحة".