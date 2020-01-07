امرأة مهجورة تحصل على حكم بنفقة 22 سنة دفعة واحدة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حسمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة، بالمملكة العربية السعودية، قضية نفقة زوجة مهجورة لمدة 22 سنة، وقررت إلزام الزوج بنفقتها عن المدة كاملة، وفسخت الزوجة نكاحها بالتزامن مع حكم النفقة بعدما أثبتت ضررها، وقبلت المحكمة مبرراتها في فسخ نكاحها غيابياً.

وتضمن الحكم في دعوى النفقة إلزام الزوج بدفع 500 ريال شهرياً عن كل شهر لمدة نحو 22 سنة، بواقع 130 ألف ريال تسدد دفعة واحدة. وجاء في حيثيات الحكم أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، كونها نفقة معاوضة، وصادقت محكمة الاستئناف، أمس، على الحكم.

وقالت الزوجة، في خبر نشرته صحيفة «عكاظ»، إنها ظلت مهجورة من زوجها «المزواج» منذ 22 عاماً، وبررت عدم المطالبة بنفقتها بخشية فقدها حضانة أبنائها، فضلاً عن جهلها بالأنظمة. وعبّرت عن سعادتها بإنصافها وحصولها على الحكم.