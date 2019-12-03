شرطة دبي تضبط بضائع مقلدة بـقيمة 2.5 مليون درهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي، من مصادرة 25 ألفا و56 منتجاً مقلداً للحماية من الحرائق، بقيمة تصل لـ 2.5 مليون درهم، وذلك خلال حملة نظمتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع منظمة "يو إل" المتخصصة في علوم الأمن والسلامة، وشركة "تين انتلجنس" لخدمات المعلومات التجارية، بما يضمن حماية المستهلك من مخاطر استخدام هذه المنتجات.

ونجحت الحملة في مداهمة مستودعين في منطقة رأس الخور الصناعية بدبي، ومصادرة بضائع مقلدة للوقاية من الحرائق تشمل أجهزة وإكسسوارات وأقراص الرئيسية.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد جمال سالم الجلاف، أن الإدارة تلقت معلومات عن وجود مستودعين يحتويان على بضائع مقلدة، وبعد التأكد من المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية، توجهت فرق متخصصة لمداهمة المكان ومصادرة المنتجات قبل أن يتم طرحها في الأسواق المحلية.

وأشار العميد الجلاف إلى أن البضائع المقلدة تضر بالمستهلكين لافتقارها الجودة، وربما يصل بها الأمر لتهديد سلامتهم، نظرا لعدم مطابقة هذه المنتجات لمواصفات الأمن والسلامة، كما أنها تضر باقتصاد الدولة وأصحاب العلامات التجارية الأصلية.

من جانبه، أوضح نائب الرئيس والمدير العام لشركة يوم إل الشرق الأوسط حامد سيد، أن عواقب استخدام بضائع مقلدة مختصة في مجال السلامة من الحرائق يمكن أن تكون كارثية، وقال: " سعداء بالخطوات السريعة التي اتخذتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي لمصادرة هذه المنتجات شديدة الخطورة قبل وصولها للأسواق، وإلقاء القبض على المتورطين في بيع البضاعة".

وأكد أن الشراكة مع الأجهزة الأمنية لها تأثير كبير على عمليات البيع والتوزيع للسلع المقلدة في جميع أرجاء الإمارات، مشيراً إلى أن مهمتهم تتمثل في مساعدة السلطات على حماية المستهلك من البضائع الخطرة التي لم تخضع لإجراءات الاختبار اللازمة لضمان سلامة المستخدم.