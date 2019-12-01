محمد بن راشد ومحمد بن زايد وولي عهد السعودية والضيوف يشهدون الجولة الختامية لبطولة الفورمولا 1

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية .. منافسات " جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - الجولة الختامية لبطولة العالم في موسم 2019 " التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في العاصمة أبوظبي .. وذلك بحضور رؤساء الوفود من الدول الشقيقة والصديقة ضيوف الدولة وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ.

وقد شهد ختام المنافسات .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

كما حضر الفعاليات .. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائـد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء مملكة البحريـن وصاحب الجلالة السلطان عبدالله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا ورئيـس جمهورية الشـيشان رمضان قاديـروف ورئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان ورئيس جمهورية غينيا ألفا كوندي ورئيس جمهورية المالديف إبراهيم محمد صليح ورئيــس جمهورية تتارستان روستم مينيخانوف ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني وصاحبة السمو الأميرة شارلين - أميرة موناكو والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح محافظ حولي في دولة الكويت ومساعد رئيس جمهورية بيلاروسيا لشؤون الأمن القومي فيكتور لوكاشينكو وجلالـة الملك خوان كـارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق وجيمس ألكس مايكل رئيس جمهورية سيشل السابق ومعالي كريم ماسيموف رئيس لجنة الأمن القومي في جمهورية كازاخستان وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ورئيس مجلس الأمة في دولة الكويت مرزوق الغانم ووزير ديوان البلاد السلطاني في سلطنة عمان خالد بن هلال بو سعيدي ووزيرة السياحة في جمهورية مصر العربية الدكتورة رانيا المشاط ووزير الشباب في جمهورية أذربيجان آزاد رحيموف ومعالي وزير الدولة لشؤون الرياضة في جمهورية أوغندا ورئيس النادي الرياضي الرئاسي في جمهورية بيلاروسيا ديمتري لوكاشينكو والنائب الاتحادي في مجلس النواب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في برلمان جمهورية البرازيل الاتحادية إدواردو بولسونارو ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة انفستكورب العالمية محمد محفوظ العارضي وعدد من ضيوف الدولة والمسؤولين وجمهور من محبي هذه الرياضة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان - قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 " أبوظبي 2019 " .. معلنا بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2019 بعد عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمكن البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس من الفوز في جولة أبوظبي "جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 - 2019 ".