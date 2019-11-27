مصر تطلق أول قمر صناعي لها

المصدر: القاهرة - د ب أ

أطلقت مصر قمرها الصناعي الأول للاتصالات "طيبة 1" مساء أمس، بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق آريان-5 من قاعدة الإطلاق بإقليم جويانا الفرنسي بأميركا الجنوبية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي عبر موقعه الإلكتروني.

ويستهدف القمر تقديم خدمات تجارية وحكومية وإنترنت عريض النطاق داخل مصر، وبعض دول حوض النيل ودول أفريقية وأخرى عربية في آسيا.

ومن المخطط أن تصل فترة عمل القمر "طيبة 1" إلى أكثر من 15 عاما، حسبما أضاف التلفزيون المصري.

وتأجلت عملية إطلاق القمر مرتين حيث كان من المقرر أن يطلق أساسا يوم الجمعة الماضي.

وأعلنت شركة "آريان سبيس" أن صاروخها رقم 250 من طراز "أريان" أطلق من ميناء كورو الفضائي في جويانا الفرنسية.

وتم إطلاق الصاروخ "أريان 5"، بعد تأجيل لمدة 20 دقيقة بسبب ما وصفته "آريان سبيس" بأنه "أمر غير معتاد في مصدر الطاقة".

ويحمل الصاروخ إلى جانب القمر المصري قمرا آخر تابعا لشركة إنمارسات للاتصالات.

ومن المتوقع أن تطلق "أريانس بيس" الجيل القادم من صاروخ أريان 6 في عام 2020.