"طيران الإمارات" تجمع أكبر عدد من الجنسيات في رحلة بأجواء الدولة احتفالا بعام التسامح

المصدر: دبي - وام

أعلنت طيران الإمارات عن عزمها تشغيل طائرة إيرباص A380 لمرة واحدة في رحلة تاريخية وسابقة فريدة من نوعها يوم 29 نوفمبر الجاري .وتسعى الناقلة من خلال هذه الرحلة إلى جمع أفراد من أكبر عدد من الجنسيات والاحتفال بمختلف المجتمعات والثقافات التي تعيش على أرض دولة الإمارات.

وتهدف طيران الإمارات إلى جمع أكبر عدد من الجنسيات على رحلتها "ئي كيه 2019" للقيام بجولة ممتعة في أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستحمل الطائرة ملصق "عام التسامح" الذي يظهر أشخاصا من خلفيات وثقافات متعددة يمسكون بأيدي بعضهم البعض ويحتفلون بتعدد الثقافات في دولة الإمارات. وسيتم وضع الملصق على جانبي الهيكل الخارجي للطائرة.

يمكن للراغبين الانضمام إلى هذه الرحلة التي سيتم تسييرها في 29 نوفمبر 2019 تسجيل أسمائهم وجنسياتهم وتفاصيل التواصل معهم على الموقع

https://emirates.com/ae/arabic/campaigns/6798959/national-day لكي يتم ترشيحهم للمشاركة.