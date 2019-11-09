شرطة دبي تطلق خاصية "البلاغات المتعلقة بأمن المدارس" على تطبيقاتها الذكية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بمتابعة مباشرة من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أطلق مجلس مدراء مراكز الشرطة، وبالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، خاصية "البلاغات المتعلقة بأمن المدارس"، وإضافتها إلى خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيقات شرطة دبي الذكية.

وتتيح خاصية "البلاغات المتعلقة بأمن المدارس" لجميع أفراد الجمهور وأولياء الأمور، تقديم البلاغات المتعلقة بهذا الشأن عن طريق هذه الخدمة، كما بإمكانهم إرفاق صور أو مقاطع فيديو أو رسائل صوتية مع البلاغ.

وقال العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مبادرة أمن المدارس، إن خدمة "عين الشرطة" تأتي تنفيذاً لمبدأ الشراكة المجتمعية الذي تحرص شرطة دبي على تعزيزه مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع، عن طريق المساهمة في حفظ الأمن والحد من الجريمة، والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، وحماية وطننا والحفاظ على النهج القويم، والحد من الجريمة عبر التعاون في معرفة الجناة وضبطهم، وذلك لنكون جميعنا يد واحدة تسهم في تعزيز أمن واستقرار المجتمع.

وأوضح العميد سعيد حمد ان طريقة الاستخدام تتمثل في اختيار خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي ومن ثم اختيار نوع البلاغ، ثم تحديد موقع البلاغ على الخارطة، يليها إضافة الملاحظات إن وجدت، وإرسال صورة أو فيديو أو رسالة نصية، أو صوتية، وبعدها يتم إرسال البلاغ للجهات المعنية لاتخاذ اللازم."

وأكد العميد سعيد حمد بن سليمان، رئيس فريق مبادرة "أمن المدارس"، أن شرطة دبي حريصة على توفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة وذويهم، مثمنا دور كافة الجهات التي تعمل بإخلاص للارتقاء بمنظومة التعليم، والمساهمة في مساعدة الطلبة على التفكير والإبداع والابتكار ليكونوا جزءا من حركة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة.

وتأتي هذه المبادرات في إطار الجهود المتواصلة لفريق الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وبالتعاون مع الإدارات العامّة الرئيسيّة في شرطة دبي بتحويل جميع الخدمات التي تقدمها للجمهور إلى خدمات بنسخة مطوّرة متوفّرة عبر الهواتف الذكية، وذلك في ظل توجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً،

منوها بأن الخطوة القادمة سوف يتم تنفيذها قبل نهاية العام الجاري من خلال توفير برنامج متكامل على الهواتف الذكية، أسوة بباقي الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.