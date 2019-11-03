كيف تتخلص من "فضلات الدماغ" أثناء النوم!!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة طبية هي الأولى من نوعها والتي قام بها أساتذة من جامعة بوسطن بالتعاون مع بعض الأكاديميات المختصة في مجال البحث العلمي في في ولاية ماساشوستس الأميركية، أن دماغ الإنسان تخضع لعملية شبيهة بالغسيل عندما يخلد إلى النوم وذلك لإراحة الجسم والمساعدة على مواصلته العمل، بشكل طبيعي.

وأوضح الباحثون أن وظيفة النوم لا تقف عند إعادة تنشيط، وإنما تتيح المجال أمام إنجاز عملية "تنظيف" في دماغ الإنسان، فالسائل الدماغي الشوكي، يخضع لعملية شبيهة بالغسيل، من خلال عدة موجات، أثناء النوم، وهذا الأمر يؤدي إلى التخلص من أشياء تعادل الفضلات.

ووجد علماء من جامعة بوسطن في ولاية ماساشوستس الأميركية، أن السائل الذي يوجد في كل من الدماغ والحبل الشوكي، يشهد تفاعلات على شكل موجات، حتى يتخلص مما تراكم من "فضلات الأيض".

وشملت الدراسة عينة من 13 شخصا تتراوح أعمارهم بين 23 و33، ووافقوا جميعا على الخضوع لفحوص دماغ، خلال فترة النوم، ثم ارتدوا أجهزة تخطيط كهربائية الدماغ.

وكشفت النتائج أن السائل الدماغ الشوكي، يتفاعل بشكل منسجم مع موجات الدماغ، لأجل التخلص من فضلات الدماغ.

والمقصود بـ"فضلات الدماغ" هو عناصر عدة لا حاجة إليها مثل بعض البروتينات السامة التي تستطيع أن تشكل حاجزا يعرقل تدفق المعلومات بين الخلايا العصبية.