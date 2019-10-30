شعرك يحتاج للغسل ولكن لا تستطيع؟ إليك هذه الحيلة

المصدر: برلين - د ب أ

هل عدت إلى المنزل في وقت متأخر ولم يكن لديك الوقت أو الطاقة لغسل شعرك، على الرغم من أنه إلى حد ما يبدو غير نظيف؟ أو ربما لديك الوقت ولا يمكنك فقط أن تزعج نفسك.

فيما يلي حيلة للاستمتاع بيوم جديد من الشعر ذو المظهر المنتعش: ما عليك سوى تغيير مكان الفرق.

يقول مصففو الشعر إن بإمكانك التستر على الشعر الذي يبدو إلى حد ما غير نظيف عن طريق تبديل مكان الفرق من الوسط إلى الجانب - أو العكس.

وعلى الرغم من أن ذلك لن يجعل شعرك أكثر نظافة، إلا أنه سيجعله يبدو أكثر نضارة مرة أخرى.

وكبديل لذلك، يمكنك محاولة إعادة تمشيط الشعر إلى الخلف لإضفاء مزيد من الكثافة على شعرك ثم تمشيطه بشكل خفيف مرة أخرى لمنعه من أن يبدو شديد الفوضوية.

وإذا كان شعرك يبدو مملا ومسطحا، فحاول إعطائه دفعة من خلال رش القليل من الماء باستخدام زجاجة الرش، ثم وضع بعض الرذاذ الخاص بتمشيط الشعر ثم جففه بالهواء.