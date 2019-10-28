الرياضة قبل الفطور تحرق دهوناً أكثر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت دراسة بريطانية أن الأشخاص الذين يتناولون الطعام قبل التمارين، قد يعزز لديهم السكر في الدم، مما يمنح الجسم الطاقة للقيام بالتمارين بقوة أفضل ولوقت أطول. كما أنه يحد من التعب أو الدوار.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الطعام بعد التمارين، فهم يعتبرون أن ذلك يساعد في حرق المزيد من الدهون في حالة الصوم قبل التمرين.

ودعمت الدراسة وجهة النظر الأخيرة: فقد تضمنت 30 رجلاً يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة في الوزن، وقد حرق الرجال الذين مارسوا التمارين الرياضية قبل الفطور الدهون بنسبة مرتين أكثر من الرجال الذين تناولوا وجبة الفطور قبل القيام بالتمرينات الرياضية.

أما ممارسة التمرينات الرياضية بدون طعام، فتُجبر الجسم على التحول إلى الكربوهيدرات المخزنة، وعندما تختفي بسرعة، تتحول إلى الخلايا الدهنية.

وقال الباحثون إن المجموعة التي تناولت الطعام بعد التمارين لم تفقد من وزنها أكثر من المجموعة التي تناولت الطعام قبل التمارين خلال الأسابيع الستة من الدراسة، لكن كانت لها آثار "عميقة وإيجابية" على صحة المجموعة التي مارست الصوم.

أما تخطي الوجبة قبل التمرين، فجعل عضلات الرجال أكثر استجابة للإنسولين، الذي يتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.