اعتقد أن صيده ميت فتلقى "نطحة قاتلة"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي صياد حتفه اثر اعتقاد خاطئ بأن الوعل الذي اصطاده قد لفظ أنفاسه الأخيرة واقترب منه بشدة، لكن الحيوان باغته بنطحة أصابته بجروح قاتلة أودت بحياته لاحقا.

وبحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن الصياد الذي كان يبلغ 66 عاما، أطلق النار على وعل خلال رحلة صيد مع الأقارب في ولاية أركنساس، وحين ذهب لتفقد الحيوان كان لا يزال حيا.

وتعرض الصياد لنطحة قاتلة من الحيوان، وجرى العثور عليه مصابا بجروح خطيرة ثم توقف عن التنفس بمجرد إيصاله إلى المستشفى، وتوفي في وقت لاحق.

يذكر أن كثير من الوعول التي يجري إطلاق النار عليها لا تفارق الحياة سريعا، وهذا الأمر يعرض الصيادين للخطر إذا اقتربوا منها، ولذلك توصي السلطات بالانتظار لمدة

تقارب 30 دقيقة بعد إصابة الحيوانات.

ولم يجر العثور على الوعل الجريح الذي يرجح أن يكون مسؤولا عن رحيل الصياد المحترف.

ف.