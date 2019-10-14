حظر زوجته على الفيس بوك فطلبت من المحكمة خلعه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقامت سيدة ثلاثينية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة شرق العاصمة القاهرة، وطلبت من المحكمة بخلع زوجها بسبب الضرر الذي وقع عليها: بسبب حظرها على حسابه الخاص في الفيس بوك ".



وقالت الزوجة «نهى» لمجلة " سيدتي " "تزوجت زواجاً تقليدياً منذ 8 أعوام، من زوجي وكانت حياتنا طبيعية إلى أن اكتشفت أنه يغازل البنات، ويتحدث إليهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أن لديه ولدين"

وأضافت الزوجة في دعواها "هو مريض بعشق البنات عندما شاهدت محادثاته مع البنات، قام بحظري على الواتس والفيس والانستغرام ، حتى يكمل خيانته ليّ، فطلبت منه الطلاق رفض، فلجأت للمحكمة لإقامة دعوى طلاق للضرر"



وقالت أنها تحدثت إليه عدة مرات من أجل إقناعه بالتوقف عن المعاكسات على الفيس بوك وعن إقامة علاقات نسائية كثيرة، مستغًلا أن لديه القدرة المادية على الإنفاق عليهن والسهر معهن في الملاهي الليلية، الأمر الذي يتسبب في إيذائها نفسياً بصفتها زوجة له وأم طفليه.