محمد بن راشد: أصدرنا 10 قرارات لدعم ملف التوطين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في سلسلة تغريدات على "تويتر": "الإخوة والأخوات.. ترأست قبل قليل جلسة لمجلس الوزراء خصصناها لملف التوطين الذي يمثل أولويتنا الرئيسة في موسمنا الجديد.. أصدرنا 10 قرارات لدعم ملف التوطين الذي سيبقى ملفاً حيّاً.. وسنتابعه اتحادياً.. وننسق فيه محلياً.. وندعمه مالياً وقانونياً وتشريعياً".

وأضاف سموه: "أقررنا اليوم توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات. واعتمدنا صندوقاً بـ300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن.. وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين.. وتدريب 8000 مواطن سنوياً في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة".

وتابع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «كما أقررنا تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، خصوصاً في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة.. وأقررنا قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين.. وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين».

كما قال سموه: "دعم التوطين لا يتعارض مع جهودنا المستمرة لاستقطاب المواهب العالمية في المجالات كافة.. المواهب هي التي ترسخ اقتصاداً قوياً متنوعاً يوفر فرصاً كبيرة للمواطنين والمقيمين.. والإمارات ستبقى بلد الانفتاح.. وسندعم القطاع الخاص مالياً وتشريعياً لتحقيق توازن في سوق العمل يحقق الاستقرار للجميع".

وأشار سموه لجهود الحكومات المحلية في دعم التوطين، وقال: «هم المحرك للاقتصاد وهم المحرك الحقيقي لملف التوطين.. ثقتي بفرق العمل عظيمة.. والمسؤولية كبيرة اتحادياً ومحلياً.. وأجدد ثقتي بفريق وزارة التوطين والأخ ناصر الهاملي والفرق التنفيذية المحلية لتحقيق المستهدفات التي أطلقناها اليوم».

وأضاف سموه: «ملفي القادم كما طرحته في رسالة الموسم سيكون الملف الاقتصادي... بدأنا العمل على رؤية جديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية.. وسنقوم بطرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريباً.. ورسالتي للجميع لن نقف، لأننا في دولة الإمارات لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة».