سقطت بالمظلة في المكان الخطأ.. فلقيت مصرعها على الفور

المصدر: موقع الامارات اليوم

لقيت مظلية مصرعها إثر حادث مؤسف وقع على الطريق السريع شمالي كاليفورنيا، وذلك كما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وأضافت الشبكة أن المرأة المظلية، البالغة من العمر 28 عاما كانت قد قفزت مع مجموعة من 7 أشخاص الأول من أمس، من "مركز لودي باراشوت"، ولكن سوء الأحوال الجوية تسبب في سقوط المظلية أثناء هبوطها لترتطم بقوة بمقطورة شاحنة ثقيلة، على احدى الطرق السريعة.

ووفقا لحساب دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا في فيس بوك، أن المرأة، التي لم يكشف عن هويتها، سقطت بعد ذلك على الطريق وارتطم كتفها الأيمن بالأرض.

وأعلنت الدورية أن المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها توفيت في مكان الحادث، بينما نجا باقي أفراد المجموعة.

وقالت شاهدة العيان ليزا رييس، التي كانت برفقة والدها وشقيقها، على الطريق السريع 99، عندما سقطت المرأة وارتطمت بالشاحنة، إن المرأة كانت تكافح بقوة ضد الرياح العاصفة، مشيرة إلى أن جسدها كانت يتحرك بسرعة كبيرة أثناء سقوطها.