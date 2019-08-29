5 أسباب تدفع المرأة لتفضيل الزواج من معلم

كشف موقع "إديوكيتورز اللي" عن خمسة أسباب رئيسة محتملة، قد تدفع المرأة للتفكير بالزواج بالرجل العامل في مهنة التعليم (معلم) دوناً عن غيره من الناس، وهو ما يرتبط بالبحث عن حياة مستقرة وواقع أفضل بالنسبة للنساء.

وحسب الموقع، فإن الخبراء باتوا ينصحون النساء بالزواج من أشخاص يعملون في حقول التدريس والتربية، وذلك للاستفادة من واقعهم المهني، وحياتهم العملية في مرحلة الزواج والعيش مع شريك الحياة، وتمحورت الأسباب الخمسة حول الأفكار التالية:

المعلم يتحلى بالصبر

المعلم يتحلى بحس المسؤولية

المعلم متفائل

المعلم ليس أنانياً

المعلم بارع في مهارات التواصل