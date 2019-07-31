القمر الأسود العظيم يظهر الليلة

ستشهد أميركا الشمالية الليلة ظهور "القمر الأسود"، حيث سيتمكن سكان هذه المنطقة من مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية النادرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن القمر سيختفي من سماء أميركا الشمالية الليلة ما يجعلها مظلمة بشكل ما، حيث سيوفر هذا الظلام فرصة مثالية لمشاهدة النجوم الأخرى.

ويعد هذا الظهور للقمر الأسود الأحدث منذ العام 2016، إذ يظهر مرة واحدة تقريباً كل 29 شهراً، ولكن بسبب اختلاف التوقيت في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يختلف الشهر الذي يظهر فيه.

وهو أمر لا يحدث عادةً إلا خلال سنوات كبيسة، وهذا يعني أن القمر الأسود الليلة سيظهر في الولايات المتحدة فقط، في حين أن المملكة المتحدة ستكون على موعد معه الشهر المقبل.

وتتكر هذه الظاهرة عندما يكون للقمر والشمس نفس خط الطول الإهليلجي، ما يعني أن القرص القمري يكون غير مرئي من الأرض. ونظرا لأن القمر يكون غير مرئي، فإن النجوم المحيطة تبدو أكثر وضوحا في السماء.

وسيبدو القمر الأسود ضخما، حيث سيكون عند أقرب نقطة إلى الأرض، في حين أن معظم الأجسام العملاقة تبدو أكبر في سماء هذه الليل، لأن هذا القمر الجديد لن يكون مرئيا بالعين المجردة.