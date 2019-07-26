5 أعراض تدل على الإصابة بالجفاف.. والعطش ليس واحداً منها

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

يعد شرب الماء من أهم عوامل ترطيب الجسم ومده بالسوائل اللازمة للحفاظ عليه من الجفاف، الإ أن الشعور بالعطش لا يعد العامل الوحيد للدلالة على جفاف الجسم، وفيما يلي 5 أعراض تدل على الإصابة بالجفاف:

1- ضغط الدم المنخفض: يتكون الدم من البلازما التي تتكون بدورها من الماء والبروتين والملح، لذا فإن الدم يحتاج للماء حتى لا يصبح مركزا، لأن ذلك يبطئ من عملية وصوله للأعضاء الحيوية التي تحتاجه.

2- تشنج العضلات: عندما يصبح الدم مركزا نتيجة لانخفاض نسبة الماء فيه، تصبح عملية وصوله للعضلات أبطأ الأمر الذي يؤدي بدوره لتشنجها، لأن الجسم يقوم بإرسال الدم للقلب أولا للحفاظ على صحته التي تعد أولوية للبقاء على قيد الحياة.

3- الصداع: يحتاج الدماغ للسوائل للقيام بمهامه المطلوبة، وبذلك فإن نقصها يؤثر على أداء الدماغ الذي يحتاج بهذه الحالة لبذل جهد أكبر.

4- الشعور بالتعب: يؤدي انخفاض ضغط الدم الناتج عن الجفاف، لوصول الدم للدماغ ببطء وبالتالي ستنخفض ضربات القلب، مما يعطي شعورا بالتعب وانخفاض الطاقة.

5- جفاف الجلد: يعد جفاف الجلد أكثر العوامل ملاحظة للدلالة على الجفاف، ويحتاج الجلد بهذه الحالة للترطيب الخارجي باستخدام الكريمات والترطيب الداخلي بشرب الماء.