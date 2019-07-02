محمد بن راشد يعتمد فتح 122 نشاطا اقتصاديا للتملك بنسبة 100% للأجانب

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جلسة لمجلس الوزراء بأبوظبي، تم من خلالها اعتماد فتح 122 نشاط اقتصادي بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست اليوم جلسة لمجلس الوزراء بأبوظبي، اعتمدنا خلالها فتح 122 نشاط اقتصادي بالدولة للتملك بنسبة تصل لغاية 100% للأجانب. قطاعات مثل الزراعة والصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والتجارة الالكترونية والنقل والفنون والتشييد والترفيه وغيرها ستكون مفتوحة بنسبة 100% للاستثمار الأجنبي".

وأوضح سموه: "ستقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة التملك في كل نشاط حسب ظروفهم ... هدفنا التحفيز والتنشيط والتسهيل ... ونريد فتح وتوسيع قطاعات اقتصادية جديدة .. ونريد استقطاب مستثمرين جدد .. ومواهب جديدة .. ودماء جديدة .. وترسيخ تنافسية عالمية لاقتصادنا الوطني".

وأضاف سموه: "كما اعتمدنا اليوم نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد في الدولة .. نريد التسهيل على المواطنين في الانتقال بين القطاع الاتحادي والمحلي وبين القطاع المدني للعسكري وبالعكس .. الوطن واحد .. والهدف واحد .. والمواطن أينما وقع نفع .. وحيثما انتقل فهو في خدمة بلده".

وعن اكسبو 2020 أشار سموه: "كما وجهنا اليوم عبر مجلس الوزراء جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في الدولة بتوحيد الجهود مع إكسبو 2020 وبناء شراكات فعالة وتركيز الطاقات.. لإخراج حدث عالمي يليق بدولة عالمية وبشعب يطمح للمراكز الأولى عالميا ..".

وعن العلاقات مع الصين قال سموه: "واعتمدنا اليوم ضمن الجلسة التصديق على اتفاقية بين دولة الامارات وجمهورية الصين الشعبية لتعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري بين البلدين .. علاقاتنا مع الاقتصاد الصيني تزداد رسوخا وتنوعا وفائدة كل يوم ... ونحن الشريك الأول لهم في المنطقة ... وسنبقى ...".