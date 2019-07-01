دراسة: فيسبوك يحسن الصحة النفسية ويحارب الاكتئاب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة أجريت في جامعة ميتشيغان الأميركية، وشملت 13 ألف شخص فوق سن الثلاثين، إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كفيس بوك وانستغرام تحسن الصحة النفسية الأشخاص البالغين، ممن هم فوق الثلاثين.

وأشار الباحثون في الدراسة أن نسبة المشكلات النفسية انخفضت لدى أولئك الذين استخدموا موقع فيس بوك، بنسبة 1.63، حيث ساعدهم الموقع على الحفاظ على علاقاتهم الاجتماعية، والخروج من العزلة والتواصل مع الآخرين.

وتناقض هذه الدراسة، دراسات أخرى وجدت أن أثر وسائل التواصل الاجتماعي كان سلبيا على نفسية المستخدمين، وبالأخص الأصغر سنا، إلا أنها عزت ذلك للتغييرات الكبيرة التي مر بها المستخدمون أو حدثت معهم في تلك الفترة وليس لاستخدام التكنولوجيا.

حيثت يتجاهل كثيرون التغييرات الاجتماعية الجديرة بالملاحظة لدى الشباب، مثل ظروف التربية، الركود في فرص العمل، ارتفاع تكاليف الدراسة والديون الطلابية التي من الممكن أن تكون السبب وراء الإصابة بالاكتئاب والقلق لدى جيل كامل.

وبينت الدراسة أن تأثيرات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تتوقف على كيفية استخدمها والغايات التي وجدت من أجلها وهي التواصل بالدرجة الأولى.