استبدال أدوية القلب بـ "رقعة حيوية"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل أطباء أميركيون الى علاج جديد لأمراض القلب قد يكون بديلا عن الأدوية المعتمدة، وهو رقعة حيوية مليئة بملايين الخلايا الجذعية الحية النابضة، تُلحَق بالقلب وتساعد في تدارك الأضرار التي تنتج عن النوبات والسكتات القلبية والقصور القلبي، حيث تُصلح أنسجة القلب التالفة، وتعزز قدرة عضلات القلب على ضخ الدم إلى أنحاء الجسم، كما تفرز الرقعة مواد كيماوية تعمل على إصلاح وتجديد خلايا القلب الموجودة أصلاً.

ويوضح طبيب الأمراض القلبية البارز توم أوين: "أخرجنا من الحاضنة بعد شهرين تقريباً مركبا من الجل نضع فيه خلايا القلب المستمدة من الخلايا الجذعية، وسنقوم بزراعتها والتحقق من مدى إصلاح القلب المتضرر". وتخاط هذه الرقعة وهي بطول 3 سم وعرض 2 سم، في القلب، لتتحول إلى عضلة سليمة تعمل بكفاءة ولم نواجه أي اضطرابات في إيقاع عمل القلب".

وكشفت الاختبارات الأولية التي أُجريت على الحيوانات، بأن الرقعة تبدأ بالنمو بشكل تلقائي بعد ثلاثة أيام، وتقلد أنسجة القلب الناضجة في غضون شهر واحد فقط، ومن المرجح إجراء اختبارات على البشر خلال عامين.