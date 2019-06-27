الإمارات تدين التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت وسط تونس العاصمة

المصدر: أبوظبي - وام

أدانت دولة الإمارات سلسلة التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية و مقرا أمنيا اليوم في أهم الشوارع الحيوية بوسط تونس عاصمة الجمهورية التونسية.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم عن إدانة دولة الإمارات و استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية مؤكدة موقف الدولة الثابت و الرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين و عرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة و الشعب التونسي في مواجهة العنف.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن و استقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

