مباشر.. انطلاق أعمال مؤتمر القمة الإسلامية في مكة المكرمة

المصدر: مكة المكرمة - وام

انطلقت مساء اليوم في مكة المكرمة أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية التي تعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبمشاركة قادة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وفد الدولة إلى أعمال القمة الإسلامية التي تأتي عقب قمتين طارئتين واحدة خليجية وأخرى عربية عقدتا في مكة المكرمة أمس لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

ويضم وفد الدولة إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية .

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