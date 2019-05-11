جمارك دبي تنجز 87 ضبطية لإحباط دخول زيت الماريغوانا عبر مطارات دبي في الربع الأول 2019

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

عززت جمارك دبي جهودها لإحباط محاولات ادخال مادة زيت الماريغوانا المخدرة إلى الدولة عبر مطارات دبي، حيث يتم تعاطي هذه المادة المخدرة بواسطة السجائر الإلكترونية.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي إبراهيم الكمالي إن الإدارة حققت زيادة كبيرة في ضبطياتها لمادة زيت الماريغوانا المخدرة خلال الربع الأول من العام 2019 ليصل عددها الى 87 ضبطية مقارنة مع 7 ضبطيات لهذه المادة في الربع الأول من العام 2018 علماً بأن عدد ضبطياتها التي انجزتها إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي في العام 2018 بأكمله بلغت 36 ضبطية.

ودعا الكمالي إلى تكثيف الجهود وتوثيق التعاون بين كافة الجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات في الدولة لتوعية المجتمع حول اضرار المواد المخدرة ومن ضمنها مادة زيت الماريغوانا التي تستخدم في السجائر الالكترونية، لضمان حماية كافة الفئات العمرية وخصوصا الشباب من الاثار المدمرة لهذه المادة وانعكاساتها السلبية على صحة المتعاطين لها، مؤكدا ان إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع دخول مادة زيت المارجوانا وكافة المواد المخدرة عبر مطارات دبي الى الدولة.

وأوضح أن ضباط التفتيش الجمركي في جمارك دبي يقفون بالمرصاد لمحاولات ادخال المواد المخدرة إلى الدولة، ولديهم أفضل مستوى من المعرفة والخبرة التي تمكنهم من اكتشاف هذه المواد واحباط دخولها، مستفيدين من دورات التأهيل والتدريب المتقدمة التي تنظمها الدائرة لتزويدهم بكافة المهارات الضرورية لإنجاز مهامهم على أكمل وجه، وحماية المجتمع من كل محاولات الاضرار بأمن وصحة المواطنين والمقيمين في الدولة، ومتسلحين بإتقانهم للأساليب المتطورة التي تمكنهم من معرفة المهربين واكتشافهم باستخدام تقنيات قراءة لغة الجسد ما يمكنهم من تحديد الامتعة والحقائب المشتبه بها بدقة من خلال متابعة أصحابها عند وصولهم الى المطارات ليتم استهداف حقائبهم بالتفتيش الدقيق والذكي للوصول الى المواد المخدرة التي يحاولون تهريبها.

وأكد مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي أن الإدارة تواصل تطوير أنظمتها الالكترونية الذكية لمعاينة وتفتيش حقائب المسافرين في مطارات دبي، وقد قامت بتطوير وإطلاق النظام الجمركي الذكي لتفتيش الحقائب باستخدام الأفكار والابتكارات المتميزة لضباط التفتيش الجمركي حيث يدعم النظام من خلال اجهزته الذكية قدرة ضباط التفتيش على تحديد طبيعة المخاطر في الحقائب المشتبه بها ومدى سلامة تفتيشها يدوياً، ويختصر الوقت اللازم لإنجاز عملية التفتيش الى بضع دقائق.