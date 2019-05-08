تناول أربع وابتعد عن ثلاث في السحور

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد خبراء تغذية على أهمية وجبة السحور لما تمد به الجسم من طاقة ليوم صيام طويل، تتصدرها السوائل التي تجنب الصائم العطش.

ونصح الخبراء الصائمين بأن تحتوي وجبة السحور على:

1-الأغذية الغنية بالبروتين:

مثل البيض، وهو غني بالبروتينات والمواد المشبعة التي تعطيك طاقة لباقي اليوم.

2-الأطعمة الغنية بالألياف:

وجبة الشوفان.. غنية بالألياف ووجبة مثالية يحتاجها جسمك أثناء السحور؛ حيث تتحول الألياف القابلة للذوبان في المعدة وتبطئ عملية الهضم، مما يساعد على خفض نسبة الكولسترول في الدم والجلوكوز في الدم، وهو ما يجعله وجبة مثالية للحفاظ على نشاطك خلال الصوم.

3-الأغذية الغنية بالكالسيوم والفيتامين:

منتجات الألبان مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية، كوب واحد من اللبن الزبادي يتكون من 85٪ ماء، أو مشروب حليب الفانيليا والعسل لتعطيك شعور بالشبع والرطبة طوال اليوم.

4-الخضروات والفاكهة التى تحتوي على الماء:

مثل الخيار والبطيخ والشمام وغيرها من الخضروات والفاكهة التي تعطيك احتياجك من المياه طوال اليوم.

وأشار الخبراء الى ثلاثة أطعمة يجب على الصائم تجنبها في السحور وهي:

المشروبات التى تحتوي على الكافيين:

تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي تؤدي إلى الأرق، بالإضافة إلى ذلك تعمل على إدرار البول وتُشعرك بالعطش طوال اليوم.

الطعام المالح:

عدم التوازن في مستويات الصوديوم في جسمك يجعلك تشعر بالعطش الشديد أثناء الصيام، لذا حاول تجنب المكسرات المملحة والمخللات والأطعمة التي تحتوي على صلصة الصويا والأطعمة ذات المحتوى المرتفع من الملح.

الكربوهيدرات البسيطة أو المكررة:

هذه الأطعمة تدوم فقط من 3 إلى 4 ساعات وهي منخفضة العناصر الغذائية الأساسية مثل السكريات والدقيق الأبيض والمعجنات والكعك .