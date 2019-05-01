حمية غذائية تخفض مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 65٪

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تشير دراسة جديدة، نشرها موقع صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالقهوة والفواكه والخضروات والحبوب الكاملة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وكشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة نافارا وجامعة خاين، وكلاهما في إسبانيا، أن بعض الأطعمة قد تحمي من خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث لأنها تحتوي على أحماض فينولية.

ويشار إلى أن أحماض الفينول توجد في مجموعة واسعة من الأطعمة النباتية، بما في ذلك الحبوب الكاملة والتوت الأزرق والحمضيات والشوفان والأرز.

ودرس الباحثون العلاقة بين الأحماض الفينولية وسرطان الثدي لدى 11،028 امرأة، وكان ذلك من خلال الدراسة التي قدمت في المؤتمر الأوروبي للسمنة في غلاسكو هذا الأسبوع.

وتم دراسة حالة كل مُشاركة من خلال تناولها حامض الفينول لمدة 12 سنة في المتوسط ​​، وخلال هذه الفترة وجد الباحثون 101 حالة من سرطان الثدي.

ومن أجل التأكد من مقدار حمض الفينول الذي كانوا يستهلكونه ، طُلب من النساء الإبلاغ عن عدد المرات التي يتناولن فيها 136 من المواد الغذائية المختلفة من خلال استبيان. ثم تمت مقارنة هذا بقاعدة بيانات تحتوي على معلومات عن مدى ثراء حمض الفوليك في كل نوع من أنواع الطعام هذه.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم أعلى نسبة استهلاك لحمض الهيدروإكسيناميك ، وهو شكل طبيعي من حمض الفينول ، استفادوا من انخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 62 في المائة مقارنة بأولئك الذين استهلكوا نسبة قليلة منه.

ولكن من بين الأنواع المختلفة من الأحماض الهيدروكسينينية ، كانت الأحماض الكلوروجينية على وجه التحديد - الغنية بالقهوة والفواكه والخضروات - هي التي وجدت أن لها التأثير الأقوى من حيث الحد من المخاطر.

وبهذا خلص الباحثون إلى أن "تناول كميات أكبر من الأحماض الهيدروكسينينية ، خاصةً من الأحماض الكلوروجينية الموجودة في القهوة والفواكه والخضروات ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الطمث".

ووصفت القائمة بأعمال رئيسة قسم تفسير البحوث في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان سوزانا براون ، الدراسة بأنها "مثيرة للاهتمام" ، موضحة أنها "تؤكد بشكل أكبر على أهمية تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات للوقاية من السرطان".

وأضافت: "إنه يشير أيضًا إلى بعض الأسباب البيولوجية الكامنة وراء سبب حماية الفاكهة والخضروات من السرطان".