محمد بن راشد: الإمارات البلد المفضل للشباب العربي للعمل والعيش فيه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عقب اطلاعه على تقرير استطلاع رأي الشباب العربي والذي يشمل 15 دولة عربية، بأن أهم ما يشغل الشباب قضيتي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرا إلى أن الامارات، وللعام الثامن على التوالي،كانت النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اطلعت اليوم على تقرير استطلاع رأي الشباب العربي والذي يشمل 15 دولة عربية. أهم ما يشغلهم قضيتي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة..ويعبر حوالي 80% منهم عن قلقهم حيال جودة التعليم..ويرى اكثر من نصفهم أن الحصول على المخدرات أصبح أسهل في بلدانهم ..وأن الصحة النفسية قضية مهمة بالنسبة لهم".

وأضاف سموه: "وللعام الثامن على التوالي كانت الامارات النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه .. تليها دول مثل كندا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأقول لهم الإمارات كانت وستبقى بلدكم .. وهي جزء من وطن عربي كبير وجميل سيستمر في النهوض بطاقة شبابه وأحلامهم العظيمة".