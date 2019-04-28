أب يقتل زوجته وإبنه رجما حتى الموت بألمانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انتهت رحلة أمِّ تُدعى شيلفيا وابنها البالغ من العمر 10 سنوات لقضاء عطلة عيد الفصح في إسبانيا بطريقة مأساوية.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد وجّهت السلطات الإسبانية الاتهام لرجل ألماني بقتل عائلته، المكوّنة من الزوجة وولدين، بعد أن اصطحبها إلى كهف معزول في منطقة تنريفه في "جزر الكناري" الإسبانية بحجة قضاء عطلة عيد القيامة، حيث ارتكب الجريمة البشعة.

وتتلخّص الجريمة في أنّ الأب، الذي كشفت الصحف الإسبانية اسمه وهو توماس هايندريك (43 عاماً) قاد أفراد الأسرة، الزوجة وابناه، إلى كهف في منطقة أديخي بالقرب من تنريفه، بزعم أنّ أحد الكهوف في المنطقة يحتوي على بيض عيد القيامة "الإيستر".

وعندما دخلت الزوجة والولدين إلى الكهف، انهال الزوج عليهم بالحجارة، فقتلت الزوجة والابن الأكبر، فيما تمكن الولد الأصغر من الهرب.

وذكرت الشرطة أنه قد تم إبلاغها، بعد أن شاهد أحد المتنزهين على جبل بالقرب من بلدة أديجي الابن الأصغر للزوجين، والذي يبلغ من العمر (5) سنوات، يبكي وحيداً هناك.

وأثناء الحديث معه أخبر الطفل الشرطة أن والده قد استدرج العائلة إلى كهف، حيث هاجمهم. غير أن الصبي قد تمكن من الفرار والنجاة بحياته في اللحظة الأخيرة بعد أن شاهد ما شاهد من الدم والوحشية.

وقد شارك أكثر من مئة من عمال الطوارئ والشرطة في عملية البحث، إلى أن تم العثور على الجثث ي.

ويبدو أن الزوجين اللذين ينحدران من ولاية سكسونيا أنهالت بشرق ألمانيا كانا منفصلين منذ بعض الوقت. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام فقد سافرت الأم بصحبة الطفلين إلى تينيريفي يوم الاثنين (22 أبريل) لزيارة الأب.

ويتولى قس ألماني رعاية الطفل الناجي من الجريمة، إلى جانب رعاية الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بانتظار وصول أحد أقاربه.