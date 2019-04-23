وسم #وزارة_اللامستحيل ينقل إشادات عربية واسعة بمبادرة محمد بن راشد

المصدر: فراس النعسان - دبي

تناقل رواد شبكات التواصل الاجتماعي نبأ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، وزارة "اللا مستحيل"، في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، من خلال الوسم (#وزارة_اللامستحيل) الذي أصبح الأكثر تداولاً على "تويتر".

وعلق مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على هذه المبادرة التي اعتبرها البعض ليست غريبة على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي عوَّد العرب جميعاً على الريادة والاتيان بكل ما يثبت تقدم الإمارات في كافة المجالات.

وقال البحريني حمدان فايز: "إن اللا مستحيل هو ما اعتدنا عليه في الإمارات.. ففي كل سنة ننتظر أن نسمع شيئاً جديداً يعني التقدم، والتميز".

واعتبر المواطن الكويتي سالم العتيبي أن هذه الوزارة تحتاج إلى طاقم خارق، قادر على الانجازات الكبيرة، "وهو ما تتميز فيه حكومة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وقابل عبدالرحمن بن عوض، من السعودية، المبادرة بتغريدة أكد فيها أن القيادة الحقيقية الصادقة في عطائها تقدم التميز في الفكر والتنفيذ، وهو ما يحدث في الإمارات".

وشددت عبير الكسواني، من الأردن، على أهمية أن تقتدي الحكومات العربية بحكومة الإمارات كي تصل بشعوبها إلى التقدم، والنمو، وتنافس العالم كله.

وقال التونسي علي طه في تغريدته: "دولة تصنع المستحيل باستمرار.. فلماذا لا يكون عندها وزارة اللا مستحيل.. أمر غير مستغرب على الإمارات".

وقال الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه: "وزارة اللا مستحيل تأتي في وطن لا يعرف المستحيل، ومن ثورة فكرية.. فوق الرمال شيدت ناطحات السحاب والجامعات وسلحت العقول.. هي ثورة زايد يا من تبحثون عن الثورة والتغيير.. ثورة البناء والتطور والازدهار وخدمة الإنسانية".