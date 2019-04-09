الكلاب تكشف عن السرطان بدقة تصل لـ97%

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشفت دراسة جديدة أنه يمكن الكلاب أن تكشف وجود السرطان من خلال حاسة الشم القوية التي تتمتع بها الكلاب في عينات الدم بنتيجة تصل إلى 97 ٪ من الدقة.

أجرى باحثون من "بايوسينت دي إكس" الدراسة، ويأملون أن تؤدي النتائج إلى مقاربات جديدة للكشف عن السرطان.

وقالت هيذر جونكويرا التي قادت الدراسة: "رغم عدم وجود علاج للسرطان في الوقت الحالي، فإن الاكتشاف المبكر يوفر أملا أفضل للبقاء.

واستخدم الفريق في الدراسة نوعا خاصا من التدريب لأربعة كلاب للتمييز بين بين عينات الدم الطبيعية، وعينات الدم من الأشخاص المصابين بسرطان الرئة.

وقامت 3 كلاب بتحديد عينات السرطان بشكل صحيح بدقة 97%، فيما لم ينفذ الكلب الرابع المهمة المطلوبة منه بداعي الكسل.

وأضافت السيدة جونكويرا: "هذا العمل مثير للغاية لأنه يمهد الطريق لمزيد من البحث على مسارين، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى أدوات جديدة للكشف عن السرطان.

الأول يستخدم الشم عند الكلاب كوسيلة للكشف عند فحص السرطانات، والآخر هو تحديد المركبات البيولوجية التي تكتشفها الكلاب ثم تصميم اختبارات الكشف عن السرطان بناء على تلك المركبات."

يخطط الباحثون الآن لإجراء دراسة متابعة لفهم المكونات الكيميائية التي تشمها الكلاب للكشف عن السرطان.