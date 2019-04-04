الدول الأربع لمكافحة الإرهاب تصدر بيانا بشأن استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت كل من دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين و جمهورية مصر العربية البيان التالي:

"إشارة الي البيان المشترك المقدم من الدول الأربع للأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال أعمال الجمعية العمومية الـ139 المنعقدة في جنيف و الذي تضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد المزمع عقدها في الدوحة خلال الفترة من السادس إلى العاشر من أبريل الجاري و الإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر ما لم تستجب لمطالب الدول الأربع الرامية إلى وقف دعمها للارهاب و التدخل في شئون دول المنطقة.. وحيث أن دولة قطر لم تبد أي تجاوب مع المطالب العادلة للدول الأربع و استمرت في سياساتها الداعمة للتطرف والارهاب والتدخل في شئون دول المنطقة فإننا نؤكد عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه ".