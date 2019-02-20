"سيدة البلكونة" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

انتشر فيديو لزوجة مصرية حاولت الانتحار من شرفة (بلكونة) شقتها، بعد خلافات زوجية، إلا أن تدخل الجيران حال دون تنفيذ المحاولة وإنقاذه بمساعدة زوجها.

وقام أحد جيران السيدة بتوثيق واقعة محاولة الانتحار ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد انتشر الفيديو بشكل واسع تحت وسم #سيدة_البلكونة عبر "فيسبوك" و"تويتر"، ما دفع الأجهزة الأمنية المصرية لتعقب مصدر الفيديو وموقع الحادثة.

وقد سارعت العديد من محطات التلفزة المصرية لتغطية الواقعة والالتقاء بجيران الزوجة الذين أكدوا أن الزوجة تبلغ من العمر 24 سنة، متزوجة من سمسار يدعى منذ 6 سنوات، وقد سكنوا في أحد الأبراج السكنية حديثاً، ولديهم 3 أولاد.

ووفقاً لجيران الزوجة والزوجة نفسها فقد جاءت واقعة محاولة الانتحار نتيجة استمرار الشجار بين الزوجين واعتداء الزوج المتكرر بسبب مشاكل مع أهل الزوج.

وفي اتصال مع إحدى الفضائيات المصرية قالت الزوجة، وتدعى سارة، أنها أقدمت على الانتحار لسوء معاملة زوجها لها، كما أكدت أنها لا ترغب في العودة إلى منزل الزوجية وطالبت بضم أطفالها الثلاثة لحضانتها، خاصة أنها هي التي تساهم بالقدر الأكبر من مصروفات الأسرة.