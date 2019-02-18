"طرق دبي" تزوّد حافلاتها العامة بتقنية تحديد الهوية لمتابعة استهلاك الوقود

المصدر: دبي - وام

استكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع مجموعة "اينوك" مؤخرا تثبيت تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) في أكثر من 1,300 حافلة من حافلاتها العامة بهدف وضع قيود محددة حسب الحاجة لتزويد المركبات وأسطول الحافلات بالوقود.

وتعمل تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو من خلال تثبيت شريحة إلكترونية على فوهة خزان الوقود في الحافلات وأجهزة القراءة على فوهة مضخة الوقود مما يضمن تعبئة كل حافلة بالوقود المناسب وفقاً للمتطلبات المحددة مُسبقاً من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم أيضاً في تمكين فريق عمل هيئة الطرق والمواصلات من وضع قيود محددة حسب الحاجة لتزويد المركبات وأسطول الحافلات بالوقود من خلال "نظام الإدارة الإلكترونية للأساطيل"؛ مما يتيح وضع حدود لتعبئة الوقود حسب الحجم أو التكلفة علاوة على قيود حسب الوقت والمنطقة بما يكفل تحقيق كفاءة أعلى في متابعة استهلاك الوقود ويضمن الكفاءة التشغيلية للأسطول.

وسيتم استخدام هذه التقنية ضمن خمس من محطات إيواء الحافلات التابعة للهيئة والمواصلات في دبي حيث تأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية عند تثبيت هذه التقنية المبتكرة على 190 حافلة مطلع العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة أحمد بهروزيان" تحرص هيئة الطرق والمواصلات على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لتحسين وتطوير عملياتها وخدماتها المختلفة بما يحقق الاستفادة القصوى من وسائل المواصلات العامة " في حين أكد سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "اينوك" حرص المجموعة على توفير التقنيات المبتكرة لشركائها الذين يسهمون بدور محوري في مسيرة تطوير وازدهار البنية التحتية في الدولة.

يذكر أن هذه التقنية تتيح القدرة على متابعة عمليات التزوّد بالوقود عبر شاشة عرض تعمل باللمس وتتميز بسهولة الاستخدام وبساطة الخيارات كما تضمن تتبع عمليات تعبئة الوقود وتقدّم معلومات وافية ووصولاً سهلاً إلى بيانات جرد الحسابات.

ويضم المشروع أيضاً تثبيت نظام منع التحايل حيث يقوم نظام FuelMatic المتطور بإيقاف تدفق الوقود عند سحب مضخة الوقود من فوهة خزان المركبة.

تجدر الإشارة إلى أن تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو توفّر عدداً من المزايا الأخرى مثل ميزة قراءة عداد المسافات التي تمكّن مديري محطات الإيواء من الوصول إلى تقارير بيانات المسافة التي قطعتها الحافلة الأمر الذي يمنحهم القدرة على تحليل استهلاك الوقود للمركبة.

كما تتيح التقنية لهيئة الطرق والمواصلات القدرة على جعل طلبات تعبئة الوقود مركزيّة وموحّدة وبالتالي تقليص الفترة الزمنيّة اللازمة لتزويد كامل الأسطول بالوقود.