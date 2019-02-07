الوطني للأرصاد: الطقس صحو الى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وفي صباح الغد الباكر على بعض المناطق الداخلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والتدريجي.

وقال المركز، في بيان له اليوم، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

وأوضح أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:49 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 08:47 والجزر الثاني عند الساعة 21:32 ..وفي بحر عمان سيكون الموج خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:39 والمد الثاني عند الساعة 00:12 والجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.