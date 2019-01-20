حمدان بن محمد يترأس وفد الدولة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس "

المصدر: دبي - وام

يترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعقد في منتجع دافوس بسويسرا خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير الحالي، تحت شعار " العولمة في عصر الثورة الصناعية الرابعة: رسم ملامح البنية العالمية في عصر الثورة الصناعية الرابعة ".

ويشهد المنتدى مشاركة إماراتية فاعلة في 10 جلسات رئيسية تتناول أهم التحديات العالمية في مجالات الاقتصاد والعلوم المتقدمة والفضاء والذكاء الاصطناعي والبيئة وريادة الأعمال.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملتزمة بالمشاركة بشكل فاعل في الجهود العالمية لصناعة مستقبل أفضل للإنسان.

وقال سموه: " إن دولة الإمارات تتبنى نهجا يركز على تعزيز التعاون الدولي، وترسيخ صيغة جديدة من العمل المشترك الهادف لخير الناس، والاستفادة من المنصات العالمية البارزة مثل المنتدى الاقتصادي العالمي لتشكيل التوجهات وتوحيد الرؤى والوصول إلى فهم مشترك للتحديات التي تنطوي عليها المرحلة المقبلة، بما يسهم في تطوير الحلول المناسبة لها ".

ويضم وفد الدولة، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي ووزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ووزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بو حميد ووزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي ووزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي ووزيرة دولة للأمن الغذائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ووزيرة دولة للعلوم المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري ووزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء ورئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي الدكتور علي راشد النعيمي.

كما يضم الوفد، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عبد الله البسطي، والامين العام لمجلس الوزراء عبد الله بن طوق، ووكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، ومدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبدالله ناصر لوتاه، والمدير العام لمكتب الدبلوماسية العامة سعيد محمد العطر، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي (DIFC) رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي عيسى كاظم، والمدير العام المكتب الإعلامي لحكومة دبي منى المري، والمدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي سامي القمزي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل خلفان بلهول، ومدير إدارة المستقبل والمنسق العام لمجالس المستقبل العالمية أطرف شهاب.

ويشارك وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في فعاليات " منصة تسريع الاقتصاد الدائري " التي تم إطلاقها لأول مرة عام 2017 بهدف دعم القادة في القطاعين الحكومي والخاص وتحفيز المشاريع التعاونية الرامية إلى تحقيق انتقال سلس إلى الاقتصاد الدائري، وسيعمل مع المشاركين في المنصة على تحديد التحديات الأساسية لهذا القطاع، وأهداف عام 2019.

كما يشارك في " التجمع غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي: تجنب احترار الأرض "، الذي يتناول قضية ارتفاع حرارة الأرض 3 درجات مئوية، ما يهدد مستقبل الكوكب، حيث تبحث الجلسة إيجاد طرق جديدة للعمل على تغيير توجهات الحكومات والشركات والمنظمات والأفراد في قطاع البيئة، ومناقشة ما يمكن تحقيقه في قمة المناخ 2019 التي ستعقدها الأمم المتحدة لتسريع وتيرة التعاون بحلول عام 2020 بما ينسجم مع تحقيق أهداف عام 2030.

إضافة إلى ذلك، يشارك الزيودي في ملتقى " وضع إجراء تعاوني بشأن المخلفات البلاستيكية " الهادف إلى إنشاء مجموعة مركزة مؤلفة من قادة حكوميين ورجال أعمال وقادة مجتمع مدني من أجل مناقشة إنشاء شراكة عالمية بشأن المخلفات البلاستيكية.

وفي جلسة بعنوان " ما هو أبعد من الناتج المحلي الإجمالي: قياس التقدّم الاقتصادي "، تشارك وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة عهود بنت خلفان الرومي، في استعراض وتحديد العوامل غير الملموسة لتحقيق النمو الشامل في ضوء تقرير التنافسيّة العالمية لعام 2018، الذي تناول عدداً من عوامل تعزيز رأس المال البشري والابتكار والمرونة والناتج المحلي الإجمالي، بوصفها مؤشرات أساسية لقياس مدى التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

وتشارك وزيرة دولة للأمن الغذائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري في إيجاد حلول لوضع برنامج غذائي شامل يؤدي إلى تحسين صحة الناس وإعادة صياغة مستقبل البيئة وأمن الموارد الطبيعية، من خلال جلسة بعنوان " الحوار الغذائي الجديد "، تناقش سبل تمكين المستهلكين من خلال توفير الخيارات الصحية التي يسهل الوصول إليها، وتعزيز الابتكار لتوفير أغذية مستدامة ومفيدة وإيجاد بدائل البروتينات ومعالجة الأمراض غير المعدية الناجمة عن سوء التغذية.

كما تشارك في جلسة بعنوان " ابتكار نظام غذائي: نحو برنامج قيادي جديد للعمل "، بحضور ممثلي النظم الغذائية وقادة عالميين من الحكومات والشركات والمبتكرين في مجال التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المزارعين، تتناول سبل مواصلة إعداد برنامج لتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية التحويلية عبر سلاسل القيمة الزراعية والمنظومة الغذائية الأشمل.

وستطلق الجلسة " مفهوم الابتكار" عبر منصة متخصصة تعمل كآلية لدعم القادة العالميين في توجيه السياسات والاستثمارات وأوجه التعاون الجديدة، بهدف نشر الابتكارات على نطاق واسع مع توفير إطار لخطة عمل جماعية عالمية.

أما وزيرة دولة للعلوم المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، فتشارك مع عدد من الخبراء والمسؤولين في بحث سبل طرح نموذج جديد للقدرة التنافسية في الثورة الصناعية الرابعة خلال جلسة بعنوان " القدرة التنافسية في العصر الرقمي "، يكون بمثابة منصة لربط الجهود واستكشاف أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل التغيرات التكنولوجية، وتطور مفهوم الأصول غير الملموسة مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية والخوارزميات ورأس المال البشري والبيانات ودورها في تشكيل القدرة التنافسية لاقتصادات العالم المستقبلية.

كما تشارك أيضاً في جلسة بعنوان " ربط العلوم بالمجتمع "، تتناول كيفية سد الفجوة بين العلوم والمجتمع وأهمية تضمين العلوم ومخرجات البحث العلمي في وضع السياسات الحكومية في ظل الفوارق الكبيرة بين التطورات العلمية المتسارعة والتوجهات المجتمعية.

أما في مجال سباق استكشاف الفضاء، فتشارك الأميري في جلسة " دخول عصر الفضاء الجديد " التي تغطي تطورات هذا القطاع، ودخول أطراف فاعلة جديدة، وتتناول المعايير والسياسات اللازمة لضمان أن يعود عصر الفضاء الجديد بالنفع على البشرية من خلال التعاون المشترك في علوم الفضاء واستكشاف الفضاء.

ويقود وزير دولة للذكاء الاصطناعي عمر بن سلطان العلماء مناقشات جلسة " الطريق العربي نحو ريادة الأعمال "، التي تعقد ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتناول سبل التعاون في تطوير حلول لتحديات تعزيز ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ويمثل المنتدى الاقتصادي العالمي منصة جامعة لقادة دول ورؤساء حكومات، ويضم هذا العام أكثر من 3 آلاف مشارك من مختلف أنحاء العالم يمثلون رؤساء الشركات ورواد الأعمال والخبراء الاقتصاديين والماليين، وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة والجامعات. ويتناول المنتدى تحديات عصر الثورة الصناعية الرابعة من حيث التكنولوجيا المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطب الدقيق والمركبات ذاتية القيادة وإنترنت الأشياء وغيرها، ويستعرض أطر فهم القوة التحويلية للثورة الصناعية الرابعة.

وتركز سلسلة " الحوارات العالمية " على عدة مجالات هي: حوار عالمي حول السياسات الجغرافية والعالم متعدد المفاهيم، وحوار عالمي حول مستقبل الاقتصاد، وحوار عالمي حول أنظمة الصناعة التي تتنبأ بالكيفية التي ستتيح من خلالها الثورة الصناعية الرابعة الفرص المستقبلية، وحوار عالمي حول الأمن السيبراني لضمان أمن وموثوقية الابتكار الرقمي، وحوار عالمي حول رأس المال البشري لإعادة النظر في مفهوم تغير العمل، وحوار عالمي حول الإصلاح المؤسسي لإعادة النظر في الأطر المؤسسية العالمية لضمان ملائمتها للسياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد.