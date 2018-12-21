الطقس المتوقع على الدولة خلال عطلة نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس - من الجمعة إلى الثلاثاء - غائما إلى غائم جزئيا بوجه عام مع احتمال تشكل الضباب وسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.. وفيما يلي بيان بحالة الطقس خلال تلك الفترة..

حيث يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا اليوم، الرياح شمالية غربية على البحر، أما البحرفمتوسط الموج ويضطرب تدريجيا آخر الليل في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس السبت رطبا ليلاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا ويصبح غائما جزئيا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خاصة على البحر والمناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتنشط الرياح الشمالية الغربية تدريجيا على البحر، يكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان.

ويتوقع الأحد أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحياناً على السواحل والجزر ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة نهارا ورطبا على المناطق الداخلية ليلا وفي الصباح الباكر ومغبرا أحيانا نهاراً.

والرياح شمالية غربية والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب أحيانا في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان.

أما الإثنين.. فيتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا خاصة على السواحل والجزر ورطب على المناطق الداخلية ليلاً وفي الصباح الباكر.

الرياح شمالية غربية والبحر مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويكون طقس الثلاثاء رطبا ليلا ويحتمل تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا وغائم جزئيا بوجه عام، الرياح شمالية غربية والبحر مضطرب في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.