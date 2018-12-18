الطقس المتوقع في الدولة حتى نهاية الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا وانخفاض درجات الحرارة.

وأشار المركز في بيان له حول حالة الطقس المتوقعة على الدولة خلال الأيام القادمة، إلى أن طقس يوم غد " الأربعاء " سيكون رطبا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا، يصبح صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح شمالية غربية على البحر فيما يكون البحر متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وهناك فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الداخلية والساحلية صباحا يوم الخميس فيما يكون الجو صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا والرياح شمالية شرقية وشمالية على البحر غربا صباحا والبحر مضطرب غربا صباحا يصبح خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان .

أما طقس يوم الجمعة، أشار المركز إلى وجود فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا، ويصبح صحوا إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية على البحر فيما يكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " السبت " طقسا غائما جزئيا وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة تدريجيا خاصة على البحر والمناطق الشمالية، ورطبا ليلا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا مع انخفاض في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية على اليابسة ونشطة السرعة على البحر، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب في بحر عمان .