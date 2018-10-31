مذاق الشاي ألذ في الكوب الزجاجي.. والسبب نفسي!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

أثبت علماء نفسيون في جامعة أكسفورد أن مذاق الشاي والقهوة أفضل في الكوب الزجاجي من الكوب الورقي وأرجعوا ذلك لعامل نفسي بحت.

حيث أوضح عالم النفس تشارلز سبنس أن ثقل الكوب يجعلنا نعتقد أن المشروب بالداخل يتمتع بجودة أفضل، فيما تعطي الأكواب الورقية إيحاء بأن المنتج الذي نشربه ليس جيدا كفاية.

واختبر البروفيسور سبينس نظريته على مجموعة من المتطوعين لتجربة مشروب مميز بـعلامة "أ" وآخر يحمل علامة "ب".

واجمع المتطوعون كافة في إجاباتهم أنهم يفضلون المشروب الموجود في الكأس "أ"، وأن المشروب "ب" لايحمل نفس الجودة.

وكشف البروفيسور سبينس لاحقا أن الكؤوس تحمل المشروب نفسه، والفرق الوحيد هو أنه أضاف وزن 30 غرام إلى قاع الكأس "أ" ، وأوضح: "ما نشعر به في أيدينا يمكن أن يكون له تأثير كبير في تحديد ما نتذوقه".

وأشار عالم النفس إلى أن عقولنا ترى الوزن علامة على الجودة، ولايوجد دليل مادي يثبت أن طعم الشاي يتغير أو يتأثر باختلاف الكأس الذي وضع فيه وإنما الأمر يعود لشعورنا النفسي بأن مذاق الأشياء أطيب في الكؤوس .

وطبق عالم الفيزياء بجامعة أكسفورد ، ستيفن بلانديل، تجربته على الأكواب الزجاجية والورقية لاختبار جودة الشاي بعد سكبه فيها، فتبين أن الشاي الموجود في الكوب الزجاجي يبرد بصورة أسرع من الكوب الورقي، لأن الكوب الورقي يحتوي على العديد من الطبقات مع بعض الفجوات الهوائية، لذا فهو عازل جيد جدا.