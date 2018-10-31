الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا " الخميس " غائما جزئيا، خاصة على البحر والجزر وبعض المناطق الغربية مع فرصة لسقوط الأمطار، وتنشط الرياح المثيرة للغبار أحيانا وتميل درجات الحرارة إلى الارتفاع فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خاصة على البحر ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطا الى مضطرب في بحر عمان.

أما طقس يوم " الجمعة " فسيكون غائما جزئيا بوجه عام، خاصة على البحر والجزر وبعض المناطق الغربية مع فرصة لسقوط الأمطار وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحيانا فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على البحر ويكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسطا إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم " السبت " صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، خاصة على المناطق الغربية، وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحيانا فيما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم " الأحد " صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة أحيانا شمالا تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عمان.