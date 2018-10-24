1500 موقع للتوعية من الضباب في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

بدأت إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، في بث رسائل التوعية بالتدابير التي يجب على مستخدمي الطرق مراعاتها، خلال الطقس غير المستقر، عبر جميع شاشات الخدمات الذاتية، بمختلف اللغات وفي 1500 موقع بإمارة أبوظبي، وذلك ضمن حملة "القيادة الآمنة أثناء الضباب" التي تنظمها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، بالتنسيق مع دائرة النقل، وتنفذها مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون مع الشركاء، من مؤسسات القطاع الخاص، وشملت شاشات الأجهزة الرقمية للخدمات الذاتية، المنتشرة في المتاجر والأسواق والفنادق والمطاعم، في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهود شرطة أبوظبي المستمرة، لفتح قنوات مباشرة، وفعالة، للوصول برسائل التوعية إلى شرائح واسعة، من الجمهور، بمختلف ثقافاته، ولغاته، بشكل مباشر، ومؤثر.



واعتبر الرائد هزاع محمد بن رفيع رئيس قسم التوثيق الإعلامي بإدارة الإعلام الأمني، مشروع التوعية عبر شاشات الخدمات الذاتية، إضافة جديدة، للقنوات الإعلامية التي أطلقتها شرطة أبوظبي خلال الشهور الأخيرة، بعد شاشات السينما، وطائرات "الاتحاد للطيران"، وحافلات النقل العام، ضمن خطة إعلامية، تسعى إلى إبتكار قنوات جديدة، للتواصل بشكل فعال، ومباشر، مع فئات الجمهور المستهدف، لشرطة أبوظبي، بهدف رفع الوعي الأمني والمروري لدى جميع فئات المجتمع.

وأضاف الرائد هزاع أن الشراكة والتعاون بين شرطة أبوظبي والدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص أسهمت بشكل كبير في توحيد وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي في الحفاظ على مجتمع آمن ومستقر وضمان السلامة على الطرق في أبوظبي وزيادة الشعور بالأمان والسعادة لدى جميع المواطنين والمقيمين والزائرين.