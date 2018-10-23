انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة التي تشهد طقسا صحوا بوجه عام ورطبا وغائما أحيانا مع إمكانية تشكل الضباب وظهور بعض السحب الركامية الممطرة.

وذكر المركز - في بيان له حول حالة الطقس من الثلاثاء إلى السبت - أن طقس الغد سيكون غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على الجبال شمالا وعلى البحر في الخليج العربي ظهرا مع انخفاض في درجات الحرارة فيما تكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية، خاصة على البحر وشمالا مثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجيا بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن الطقس سيكون بعد غد " الأربعاء " صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام حيث تظهر السحب على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تكون ركامية بعد الظهر وستكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، خاصة على البحر وشمالا تكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ونوه إلى أن طقس يوم " الخميس " سيكون رطبا ويحتمل تشكل بعض الضباب أو ضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية صباحا وصحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شرقا وشمالا بعد الظهر فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم " الجمعة " فسيكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقا وشمالا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتشهد الدولة يوم " السبت " طقسا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة وقد تكون ركامية ممطرة شرقا وشمالا بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.