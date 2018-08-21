حجاج الإمارات يرمون جمرة العقبة الكبرى

المصدر: منى - وام

بدأ حجاج الدولة منذ فجر اليوم " الثلاثاء " أول أيام عيد الأضحى رمي جمرة العقبة الكبرى في منى على أن يتولى الحجيج بعدها ذبح الهدي ثم حلق شعر الرأس أو تقصيره.

و بعد رمي جمرة العقبة و الحلق أو التقصير والتحلل الأول يتوجه الحاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج ثم يرجع الحاج بعد ذلك إلى منى ليبيت بها أيام التشريق التي يقوم خلاله الحاج برمي الجمرات الثلاث.

كان حجاج الدولة قد نفروا إلى مزدلفة مساء أمس بعد وقوفهم على صعيد جبل عرفة لأداء الركن الأعظم من الحج.

ويرمي حجاج دولة الإمارات غدا مع أول أيام التشريق الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى كل واحدة بسبع حصوات متعاقبات مواصلين أداء مناسكهم في أداء فريضة الحج.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس بعثة الحج الرسمية الدكتور محمد مطر الكعبي، أن جميع حجاج دولة الإمارات بخير ويواصلون أداء مناسكهم حيث حرصت اللجان على متابعة شؤون الحجاج .

و قال إن اللجنة الطبية عملت على التأكد من سلامة الجميع .. مشيرا إلى مواصلة أصحاب الفضيلة الوعاظ و الواعظات ضمن لجنة الوعظ في البعثة الرسمية للحج إلقاء المحاضرات لتوعية الحجاج بالمناسك و مستحبات وسنن الحج بتسلسلها و الأمور الشرعية المرتبطة بها والإجابة على التساؤلات وفقا للأحكام الشرعية.

على صعيد آخر .. واصلت بعثة الحج الرسمية توزيع 180 ألف وجبة على حجاج بيت الله الحرام عن روح القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في عرفات و مزدلفة و منى.

و أكد الدكتور محمد مطر الكعبي أنه يتم تسليم و حفظ الوجبات تحت إشراف لجنة متخصصة من البعثة الرسمية تختار محتويات الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية الهامة والمتكاملة.

و أوضح أنه روعي ضمان وصول الوجبات من دون عناء من خلال طريقة توزيعها لتغطية جميع مناطق تواجد حجاج بيت الله انطلاقا من دور البعثة في الاهتمام بضيوف الرحمن و ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في توفير أقصى سبل الراحة والسلامة لهم عبر مختلف المقدمات و التي تهدف جميعا إلى تقديم الدعم والجهد خدمة للحجاج.

و ثمن الكعبي دور المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله عبر ما تبذله مختلف الجهات المعنية فيها من تطويرات مستمرة لمختلف المرافق وجهد متواصل لتوفير جميع الخدمات والتسهيلات لملايين الحجاج.