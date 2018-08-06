غرفة أبوظبي تعفي أصحاب عضويات متأخرة من غرامات التأخير

المصدر: أبوظبي - وام

أصدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قرارا بإعفاء شركات ومؤسسات القطاع الخاص بأبوظبي، من جميع رسوم غرامات التأخير عند تجديد عضوية الانتساب لغرفة أبوظبي وذلك للمنشآت التي انتهت عضويتها منذ 24 شهراً فأكثر، وإعطائها فرصة لتصحيح أوضاعها حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد مدير عام غرفة أبوظبي محمد هلال المهيري أن القرار يأتي في إطار المبادرات المجتمعية التي نفذتها الغرفة خلال عام 2018 بمناسبة "عام زايد"، وتجاوباً مع المبادرات التي أطلقتها عدة جهات ومؤسسات في الدولة بموجب التوجهات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو خفض تكلفة بيئة الأعمال.