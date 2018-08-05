"اقتصادية دبي" تغلق 4879 حساباً لبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل

المصدر: دبي - وام

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري 4879 حسابا لترويج وبيع البضائع المقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي بلغ عدد متابعيها 33.5 مليون متابع.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى حماية أصحاب العلامات التجارية وفلترة التجارة الإلكترونية في دبي من الظواهر السلبية وبالتالي الحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي المعروفة باستدامة وتنافسية الأعمال لديها.

وأوضح مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي إبراهيم بهزاد، أن قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من المواقع الإلكترونية تعتبر من أبرز الأساليب التي يتبعها بعض التجار للهروب من إجراءات الضبط الخاصة لاقتصادية دبي وذلك لاعتقادهم أن التجارة عبر تلك المواقع والقنوات الرقمية ستحميهم من الوقوع في قبضة فريق حماية الملكية الفكرية والذي يعمل على مدار الـ 24 ساعة للرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي .

ولفت بهزاد إلى أن فريق " الرقابة الإلكترونية لممارسة الأعمال " يعمل على رقابة السوق الإلكتروني وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي وكذلك المواقع الإلكترونية الأخرى التي تزاول نشاط البيع للمنتجات للحفاظ على المكانة التجارية لإمارة دبي باعتبارها بيئة مثالية لمزاولة واستدامة الأعمال .. مشيرا إلى أن البضائع المعروضة على مواقع التواصل الاجتماعي تنوعت لتشمل الحقائب والعطور والساعات واكسسوارات الهواتف ومستحضرات التجميل وغيرها من المنتجات المقلدة".

ونوه إلى أن شعبة حماية الملكية الفكرية الإلكترونية في اقتصادية دبي أغلقت تلك المواقع التي تروج للبضائع المقلدة بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة وغيرهم من أصحاب العلامات التجارية لافتا إلى أنه في حال اتضح لشعبة الرقابة الإلكترونية مواقع " محلات أو مستودعات " يتم فيها مزاولة النشاط يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في ضبطها حيث تم غلق ما لا يقل عن 30 موقع إلكتروني كذلك.

ودعا بهزاد جميع المستهلكين عدم الانصياع إلى مغريات هذه القنوات التي تروج للبضائع المقلدة التي تؤثر سلبا على حقوق التجار وكذلك على صحة وسلامة المستهلكين .. مؤكدا ضرورة الابلاغ عن هذه الظواهر من خلال التواصل على الرقم 600545555 أو من خلال حساب مواقع التواصل الاجتماعي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "انستجرام وتويتر" @dubai_consumers.