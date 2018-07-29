امرأة تتسبب بفوضى عارمة في مطار ميونخ

المصدر: ميونخ - د ب أ

تسببت امرأة في إحداث فوضى عارمة أمس السبت في مطار ميونخ، بعد أن تسللت دون تفتيش ما أدى إلى إلغاء ما لا يقل عن 200 رحلة.

وأعلنت الشرطة الاتحادية الألمانية أنها حددت هوية المرأة استنادا إلى بيانات حكومة مقاطعة بافاريا العليا.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية إن إخلاء الصالة رقم 2 وإعادتها للتشغيل استمر عدة ساعات، وظلت السلطات تبحث عن المرأة لمدة طويلة ما أدى إلى تأخير الركاب المتجهين لقضاء عطلاتهم الصيفية.

ولم تقلع أي طائرة من الصالة رقم 2 بالمطار إلا بعد سبع ساعات من بدء العملية الأمنية.

وتضرر العمل على الصالة الأرضية رقم 2 والصالة الجوية التابعة بها ، ما أدى إلى إلغاء ما لا يقل عن 200 رحلة، كما تعطلت حوالي 60 رحلة عن موعدها بأكثر من نصف ساعة وفقا لما قالته شركة تشغيل المطار.

وسعت الشرطة للبحث عن المرأة باستخدام صورة التقطتها لها كاميرا الحراسة، إلا أن السلطات لم تنشر صورة المرأة حتى الآن.

وتلقت الشرطة الاتحادية عند السادسة وخمس وأربعين دقيقة صباحا معلومة بأن امرأة اجتازت مجال التفتيش دون أن يتم تفتيشها

وقالت متحدثة باسم السلطات إن المرأة تم تفتيشها وفقا للوائح أولا عبر ماسح جسدي، إلا أن رجال الأمن شكوا في حقيبة يدها.

وبعد ذلك عادت المرأة من دون حقيبة يدها ومرت على ممر التفتيش دون إيقاف، لكن لم يتضح حتى الآن كيف حصل هذا.

يأتي ذلك في أول يوم تبدأ فيه العطلات الصيفية بولاية بافاريا.